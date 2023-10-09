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Мишустин: все производные от нефти должны работать на интересы России

11:19
  • понедельник
  • 09 октября 2023

Премьер провел совещание со своими заместителями

Стратегические ресурсы, которыми являются все производные от нефти, должны работать на интересы нашей страны. Такое заявление сделал в понедельник, 9 октября, российский премьер-министр Михаил Мишустин.
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Глава кабмина во время совещания со своими заместителями отметил, что речь идет о бензине, дизельном топливе и других производных от нефти.

При этом важно, чтобы покупатели имели возможность приобрести в нужном объеме и по приемлемым темам необходимые им топливные ресурсы, цитирует Мишустина РИА Новости.

Ранее российское правительство ввело заградительную пошлину для перекупщиков, чтобы предотвратить серый экспорт горюче-смазочных материалов. Сбор составит 50 тысяч рублей за тонну горючего.

При этом Федеральная антимонопольная служба потребовала от независимых нефтяников и частных автозаправочных станций снизить цены на топливо. Неисполнение требований ФАС будет рассматривать как признаки нарушения антимонопольного законодательства.

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