Мишустин: все производные от нефти должны работать на интересы России

Премьер провел совещание со своими заместителями

Стратегические ресурсы, которыми являются все производные от нефти, должны работать на интересы нашей страны. Такое заявление сделал в понедельник, 9 октября, российский премьер-министр Михаил Мишустин.

Глава кабмина во время совещания со своими заместителями отметил, что речь идет о бензине, дизельном топливе и других производных от нефти.

При этом важно, чтобы покупатели имели возможность приобрести в нужном объеме и по приемлемым темам необходимые им топливные ресурсы, цитирует Мишустина РИА Новости.

Ранее российское правительство ввело заградительную пошлину для перекупщиков, чтобы предотвратить серый экспорт горюче-смазочных материалов. Сбор составит 50 тысяч рублей за тонну горючего.

При этом Федеральная антимонопольная служба потребовала от независимых нефтяников и частных автозаправочных станций снизить цены на топливо. Неисполнение требований ФАС будет рассматривать как признаки нарушения антимонопольного законодательства.

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