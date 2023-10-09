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Уборка закончилась гибелью трех пенсионерок в ижевском пансионате

11:38
  • понедельник
  • 09 октября 2023

За жизнь еще одной борются врачи

Три женщины умерли от отравления парами хлора в пансионате для пожилых в Ижевске.

Трагедия произошла в пансионате "Лесной хутор" для пожилых людей в ночь на 9 октября. Одна из постоялиц во время уборки растворила в воде хлорсодержащие таблетки, которые были предназначены уборки помещений.

Четыре женщины отравились парами хлора, их экстренно госпитализировали в реанимацию. У всех развился отек легких. Троих спасти не удалось, четвертой женщине продолжают оказывать медицинскую помощь.

Возбуждено уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". На месте работают следователи.

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