Заявления главы ГУР должны отрезвить население западных стран

Признания украинских властей о попытках атаковать Запорожскую АЭС станут "холодным душем" для ООН. Об этом в интервью газете "Известия" заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Москва неоднократно предупреждала Запад, что киевский режим не только использует ЗАЭС в качестве "грязного ядерного оружия", но и шантажирует им население стран Европы, напомнила дипломат.

"Россия на всех специализированных площадках предоставляла данные в подтверждение обстрелов Запорожской АЭС со стороны ВСУ. Все, о чем мы говорили, будет и дальше находить прямое подтверждение", - заявила Захарова.

При этом представитель МИД подчеркнула, что в ООН на протяжении года не могли определить направление удара по станции. По ее мнению, признания руководства Украины должны вывести простых граждан США и ЕС из "гипнотического сна".

Ранее глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что в августе 2022 года военнослужащие ВСУ предприняли попытку по захвату Запорожской АЭС. По словам главы разведывательного ведомства, в дальнейшем Киев еще как минимум два раза пытался атаковать электростанцию для дискредитации российских военных.

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