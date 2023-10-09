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В НАТО пообещали скоро поставить Украине F-16

11:42
  • понедельник
  • 09 октября 2023

Киев давно выпрашивает западные истребители

Государства — члены Североатлантического альянса скоро поставят украинским властям истребители F-16. Об этом в понедельник, 9 октября, рассказал заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ.

Политик напомнил, что страны НАТО уже отправили Украине оружие на десятки миллиардов долларов, а "скоро последуют истребители F-16", однако конкретных сроков он не назвал.

При этом глава датского правительства Метте Фредриксен заявила, что Копенгаген работает над расширением коалиции стран, готовых поставить Украине истребители F-16.

Также, по словам политика, ведется работа над расширением возможностей подготовки пилотов Вооруженных сил Украины, сообщает ТАСС.

Ранее глава Минобороны Швеции Пол Юнсон назвал членство в НАТО условием предоставления ВСУ истребителей JAS 39 Gripen. Шведские власти поручили командованию ВС королевства проанализировать наиболее выгодные для Стокгольма варианты передачи Киеву боевых самолетов.

При этом источники рассказали, что Киев хочет получить "аналоги русских "Калибров" и Х-101" для стратегических бомбардировщиков, которых у Украины нет.

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