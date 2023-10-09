Бочкарёв: На Бирюлёвской линии метро появятся станции двух типов

Это связано с различными способами тоннелепроходки

На Бирюлёвской линии метро появятся станции двух типов – станции возведут как с одной, так и с двумя платформами

О этом в понедельник, 9 октября, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

"Пять из них будут с островными платформами, и еще пять – с береговыми, аналогично тем, что появились в последние годы, в том числе, на Некрасовской ветке и Большом кольце метро", – объяснил он.

Островная платформа появится н станциях "ЗИЛ", "Остров Мечты", "Кленовый бульвар", "Курьяново" и "Бирюлёво". Береговую платформу возведут на станциях "Москворечье", "Кавказский бульвар", "Каспийская", "Липецкая" и "Лебедянская".

Подобное разделение платформ связано с различными способами тоннелепроходки, объяснил генеральный директор АО "Мосинжпроект" Юрий Кравцов.

"Примерно 10 км тоннелей новой линии будет построено 6-метровыми щитами, проходящими два параллельных однопутных тоннеля, а еще порядка 11 км – 10-метровым щитом-гигантом, создающим единый двупутный тоннель", – пояснил Юрий Кравцов.

Такой способ проходки позволяет избежать дополнительного строительства притоннельных сооружений, повысить скорость работ и реализовать интересные архитектурные решения.

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