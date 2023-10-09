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Минздрав опроверг "изгнание" из России зарубежных фармкомпаний

12:00
  • понедельник
  • 09 октября 2023

Те, кто захотел остаться, продолжают работать

Значительная часть иностранных компаний осталась на российском фармацевтическом рынке и продолжает работать. Об этом в понедельник, 9 октября, рассказал заместитель министра здравоохранения России Сергей Глаголев.
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Как подчеркнул представитель Минздрава, "мы никого не изгоняли из рынка". При этом условия участия в клинических исследованиях остаются такими же, какими они были в 2022 году.

При этом Минздрав России поддерживает преференции для отечественных фармацевтических производителей "при условии, что это не увеличит итоговые предельные отпускные цены", а также выступает за расширение сотрудничества с дружественными государствами, цитирует Глаголева ТАСС.

После начала Россией специальной военной операции на Украине и введения Западом санкций ряд зарубежных компаний прекратил работу на российском рынке. Однако в сентябре глава государства Владимир Путин подчеркнул, что к настоящему времени практически восстановились логистические цепочки поставки товаров в Россию.

При этом депутат Госдумы Султан Хамзаев заявил, что для компаний, которые покинули российский рынок, а затем возвращаются, следует ввести "налог за возвращение на рынок". Он предложил ввести для таких фирм обязанность по внесению в бюджет не менее 10% от половины рыночной стоимости активов на момент ухода из страны, если компания желает возобновить работу в России.

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