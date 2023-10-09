Песков рассказал о влиянии событий в Израиле на спецоперацию

Россия продолжает СВО

Российская специальная военная операция на Украине — это самостоятельный процесс. Так пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в понедельник, 9 октября, прокомментировал возможное влияние ситуации на Ближнем Востоке на ход СВО.

Спикер Кремля подчеркнул, что, несмотря на обострение обстановки в секторе Газа, российская спецоперация продолжается по плану.

При этом чиновник напомнил, что на территории Палестинской национальной администрации проживают тысячи россиян — необходимо понять, что происходит с этими гражданами и требуется ли им помощь.

В этом направлении "сейчас предпринимаются очень энергичные усилия", цитирует Пескова РИА Новости.

Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что "война в Израиле неизбежно сыграет на пользу России, которая желает отвлечь внимание международного сообщества от конфликта на Украине".

При этом в МИД России подтвердили принципиальную позицию Москвы о том, что палестино-израильский конфликт, который тянется уже 75 лет, не имеет силового решения и может быть урегулирован исключительно политико-дипломатическими средствами.

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