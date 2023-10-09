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Собянин: Около 60 транспортных объектов благоустроят в этом году

12:38
  • понедельник
  • 09 октября 2023

Мэр Москвы рассказал, какой будет территория у Рижского городского вокзала

Около 60 объектов транспортной инфраструктуры в Москве будет благоустроено в 2023 году. Об этом в понедельник, 9 октября, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

В течение этого сезона преобразились или вышли на финальную стадию работ пространства около 60 объектов транспортной инфраструктуры. Среди них четыре городских вокзала, 10 станций Большой кольцевой линии, шесть новых и три существующие станции метрополитена, 11 станций Московских центральных диаметров.

Также идут ремонт двух путепроводов, строительство трех шумозащитных экранов и обустройство 22 локальных объектов улично-дорожной сети.

В частности, территория благоустраивается у городских вокзалов "Окружная", "Рижская", "Ростокино" и "Тимирязевская". Эти транспортные хабы объединяют станции метро и железной дороги.

Как уточнил мэр Москвы Сергей Собянин, в рамках работ устраивают удобные пешеходные маршруты, парковочные места, дополнительное освещение. Убирают под землю провода, разбиваем газон, высаживают кустарники и деревья. Там, где это возможно, создают зоны отдыха, скверы, детские и спортивные площадки.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что территории возле 11 станций Московских центральных диаметров будут благоустроены к концу 2023 года. Возле большинства из них уже закончили основные работы.

Мэр столицы также распорядился увеличить масштабы благоустройства по программе "Мой район". В 2023 году работы развернулись на 16 общественных пространствах в центре и других административных округах. Особое внимание планируют уделить благоустройству крупных городских парков.

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Собянин: Около 60 транспортных объектов благоустроят в этом году
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