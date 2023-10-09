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"Конец Европы": глава МИД Украины раскрыл последствия поражения в конфликте

12:50
  • понедельник
  • 09 октября 2023

Страны ЕС продолжат поддерживать Киев

Поражение ВСУ в зоне военной спецоперации приведет к необратимым последствиям для Европы. Об этом в интервью изданию Forbes заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

Кулеба: путь к переговорам с Россией лежит через поле боя
Пушков: приоритетность Украины для Запада снизится из-за эскалации в Израиле

Как отметил дипломат, конфликтная ситуация между Москвой и Киевом – это "экзистенциальная война" для Европы, которая в равной степени касается как украинцев, так и европейцев. По его словам, лидеры ведущих европейских стран должны прикладывать все усилия для победы Украины в этом противостоянии.  

"В противном случае это будет конец Европы", - заявил Кулеба, чьи слова приводит "Лента.ру"

Он также добавил, что, несмотря на политические разногласия в США, руководство ЕС все еще согласно поддерживать Украину "так долго, сколько понадобится".

Ранее член Совета Федерации Дмитрий Пушков заявил, что приоритетность Украины во внешнеполитической стратегии Запада значительно снизится на фоне эскалации конфликта между Израилем и Палестиной. По мнению политика, для поддержания международного авторитета американских властям придется работать на два направления, оказывая помощь не только Киеву, но и Иерусалиму.

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