Поддержка Киева Западом будет снижаться

Налогоплательщики стран Запада испытывают эмоциональную усталость.

Об этом в понедельник, 9 октября, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Граждане США и Евросоюза не понимают, на что тратятся их деньги.

"Возникают новые потребности для того, куда направлять денежные средства. Мы видим эмоциональную усталость, и оправданные вопросы, на что тратятся деньги иностранных налогоплательщиков", - сказал он журналистам (цитата по ТАСС).

Финансирование Украины и накачка ее вооружением рано или поздно войдут в тенденцию на снижение. Кроме того, у спонсоров могут возникнуть новые потребности, куда нужно направить деньги.

"Это неизбежно произойдет, потому что технические возможности имеют свой предел, деньги имеют свойство заканчиваться", - отметил представитель Кремля.

Ранее Песков заявил, что ситуация на Ближнем Востоке не скажется на проведении специальной военной операции на Украине.

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