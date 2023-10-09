Речь идет о подпольной лаборатории в Калифорнии

После опубликования Российской Федерацией данных о незаконных биологических экспериментах в калифорнийской лаборатории американской администрацией была инициирована процедура расследования. Об этом в понедельник, 9 октября, рассказал начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

Военный уточнил, что речь идет о подпольной биолаборатории в городе Ридли в Калифорнии, о деятельности которой Кириллов рассказал ранее в одном из своих брифингов.

При этом ФБР и Министерство здравоохранения США отказались предоставлять информацию о деятельности биолаборатории в Калифорнии, подчеркнул российский генерал-лейтенант, которого цитирует РИА Новости.

Российская сторона многократно пыталась привлечь внимание всего мира к военно-биологическим программам Соединенных Штатов, реализуемым, в том числе, на территории Украины.

Эксперт по биологическому оружию Нурлан Досалиев отмечал, что в украинских биолабораториях под эгидой Пентагона "не просто работали над штаммами, а там впервые в истории человечества им пытались придать боевой характер", причем они должны, по задумке авторов программы, уничтожать "не всех подряд, а только избранные народы".

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