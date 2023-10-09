Власти Израиля отдали приказ о полной блокаде Газы

Ситуация в регионе остается крайне острой

Министр обороны Израиля Йоав Галант в понедельник, 9 октября, заявил, что отдал приказ о полной блокаде сектора Газа.

Как пояснил политик, это означает, что в регионе "не будет ни электричества, ни еды, ни топлива, все будет отрезано".

Галант заявил, что "мы воюем с животными, дикарями и действуем соответственно", сообщает РИА Новости.

Ранее спикер Кремля Дмитрий Песков отмечал, что на территории Палестинской национальной администрации проживают тысячи россиян — необходимо понять, что происходит с этими гражданами и требуется ли им помощь.

При этом сенатор Алексей Пушков заявил, что приоритетность Украины во внешнеполитической стратегии западных стран значительно снизится на фоне нового витка напряженности между Израилем и Палестиной.

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