Песков рассказал о сроках завершения СВО

Этот вопрос стоило бы задать специалистам из Минобороны России

Военная спецоперация на территории Украины будет продолжаться до тех пор, пока ее цели не будут достигнуты. Об этом в ходе брифинга заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Спецоперация продолжается, и цели будут достигнуты", - заявил Песков, чьи слова приводит ТАСС.

Он также добавил, что говорить о каких-либо реальных сроках завершения военной спецоперации рано. По его словам, подобного рода вопросы было бы логично задавать более осведомленным источникам – например, представителям Минобороны России.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что в ходе анонсированного странами Запада контрнаступления ВСУ общее количество безвозвратных потерь Украины составило свыше 90 тысяч человек. По словам политика, военнослужащим ВС России удалось уничтожить свыше 550 танков и порядка двух тысяч бронемашин различных классов.

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