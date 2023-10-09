В столице выпал первый снег

В районе Балчуга, МГУ и Тушина

На одиннадцати метеостанциях столичного региона в понедельник был зафиксирован первый в этом году снег, передает "ТВ Центр".

В Москве его наблюдали в районе Балчуга, МГУ и Тушина. А в Подмосковье - в Шереметьеве, Домодедове, Внукове, а еще в Дмитрове, Волоколамске и Михайловском. Всего за минувшие сутки выпало около 10 процентов месячной нормы осадков. Причем если на ВДНХ зафиксировали 6 миллиметров, то в подмосковном Клину - все 15.

Впрочем, синоптики обнадеживают. Уже с четверга температура воздуха станет на 3-4 градуса выше климатической нормы.

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