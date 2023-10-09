Собянин: Открылся новый корпус Единого центра поддержки участников СВО

Главная цель центра - помочь участникам специальной военной операции вернуться к мирной жизни

Единый центр поддержки участников СВО и их семей в Москве стал ещё больше. Сегодня на Береговом проезде открылся второй корпус центра, где ребята вернувшиеся с фронта, могут пройти реабилитацию, позаниматься спортом или просто пообщаться друг с другом. В открытии принял участие мэр Москвы Сергей Собянин.

Единый центр помощи участникам специальной военной операции и членам их семей работает в Москве уже год. Зарекомендовал себя просто великолепно и поэтому сфера деятельности центра только расширяется, и вот уже открывают второй корпус.

"Будем работать над тем, чтобы совершенствовать и разнообразие услуги центра. При необходимости подберем больше здания, чтобы было больше возможностей для ребят, которые возвращаются с фронта. У нас уже несколько сотен таких. Более такая активная реабилитация", - сказал Сергей Собянин.

Главная цель создания этого единого центра - помочь участникам специальной военной операции, говоря по-простому, вернуться к мирной жизни. Социализироваться в обществе. Ну и получить необходимую юридическую помощь.

"Я получил удостоверение ветерана боевых действий 20 лет назад. 19, если быть точным. А начал пользоваться какими-то льготами лет 10 назад. В тот период я ещё служил и все вещи у меня были по команде. Но о том, что люди имеют какие-то права, какие-то льготы, я узнал гораздо позже", - говорит Евгений Хайлов, руководитель отделения фонда поддержки ветеранов СВО ЗАО г. Москвы.

В юридических аспектах тонкостей не мало. Даже в таком вопросе, как получение статуса ветерана боевых действий. Там строгая процедура и необходимо собрать определённый пакет документов. Здесь объяснят и даже фактически за руку приведут к нужным чиновникам.

"В первую очередь, это не забыть человека, который после войны вернулся и не может найти себя. Здесь можно и помочь парням-инвалидам, которые получили травмы. Спортзал у нас есть. Я сам занимаюсь в спортзале этом", - говорит Иван Бондюков, офицер-воспитатель ГБОУ "Школа №1409", ветеран боевых действий, участник СВО

Ещё здесь помогут с медицинской обслуживанием, получением образования и в поиске работы. Да и просто пообщаться со штатным психологом участнику СВО будет совсем не лишним.

"Я сам, ни один год участвовал, ни одни события. Поэтому тяжеловато вернуться. После боевых действий вернуться в этот мир - в такой спокойный. Там боевые действия и война, а тут всё спокойно и бывает недопонимание", - говорит Бондюков.

Офицер запаса псковской, 76 десантно-штурмовой дивизии Дмитрий Ющенко - как пример того, что даже после тяжёлого ранения (у него контузия, потерял ногу) жизнь не заканчивается. Сейчас он член Параолимпийской сборной по велоспорту. После соревнований по триатлону в Сочи, где в том числе за два часа он пробежал 21 километр, восстанавливается тоже в этом центре.

"Поверил в себя. Принял себя таким, какой я есть. И стал развиваться. Я, конечно, не советчик, но порекомендовал бы заниматься спортом, тем, что нравится, и тогда жизнь другими красками [заиграет]. Она как радуга. А опускать руки вообще ни в коем случае нельзя!" – говорит Дмитрий.

С сегодняшнего дня Московский Единый центр будет работать и как досуговый клуб для ветеранов. Сюда можно придти просто так - пообщаться с боевыми товарищами и принять участие в культурном или каком-нибудь спортивном мероприятии. Таким посетителям здесь очень рады.

Дмитрий Гусев. "ТВ Центр".

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