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Собянин: Открылся новый корпус Единого центра поддержки участников СВО

15:12
  • понедельник
  • 09 октября 2023

Главная цель центра - помочь участникам специальной военной операции вернуться к мирной жизни

Единый центр поддержки участников СВО и их семей в Москве стал ещё больше. Сегодня на Береговом проезде открылся второй корпус центра, где ребята вернувшиеся с фронта, могут пройти реабилитацию, позаниматься спортом или просто пообщаться друг с другом. В открытии принял участие мэр Москвы Сергей Собянин.

Единый центр помощи участникам специальной военной операции и членам их семей работает в Москве уже год. Зарекомендовал себя просто великолепно и поэтому сфера деятельности центра только расширяется, и вот уже открывают второй корпус.

"Будем работать над тем, чтобы совершенствовать и разнообразие услуги центра. При необходимости подберем больше здания, чтобы было больше возможностей для ребят, которые возвращаются с фронта. У нас уже несколько сотен таких. Более такая активная реабилитация", - сказал Сергей Собянин.

Главная цель создания этого единого центра - помочь участникам специальной военной операции, говоря по-простому, вернуться к мирной жизни. Социализироваться в обществе. Ну и получить необходимую юридическую помощь.

"Я получил удостоверение ветерана боевых действий 20 лет назад. 19, если быть точным. А начал пользоваться какими-то льготами лет 10 назад. В тот период я ещё служил и все вещи у меня были по команде. Но о том, что люди имеют какие-то права, какие-то льготы, я узнал гораздо позже", - говорит Евгений Хайлов, руководитель отделения фонда поддержки ветеранов СВО ЗАО г. Москвы.

В юридических аспектах тонкостей не мало. Даже в таком вопросе, как получение статуса ветерана боевых действий. Там строгая процедура и необходимо собрать определённый пакет документов. Здесь объяснят и даже фактически за руку приведут к нужным чиновникам.

"В первую очередь, это не забыть человека, который после войны вернулся и не может найти себя. Здесь можно и помочь парням-инвалидам, которые получили травмы. Спортзал у нас есть. Я сам занимаюсь в спортзале этом", - говорит Иван Бондюков, офицер-воспитатель ГБОУ "Школа №1409", ветеран боевых действий, участник СВО

Ещё здесь помогут с медицинской обслуживанием, получением образования и в поиске работы. Да и просто пообщаться со штатным психологом участнику СВО будет совсем не лишним.

"Я сам, ни один год участвовал, ни одни события. Поэтому тяжеловато вернуться. После боевых действий вернуться в этот мир - в такой спокойный. Там боевые действия и война, а тут всё спокойно и бывает недопонимание", - говорит Бондюков.

Офицер запаса псковской, 76 десантно-штурмовой дивизии Дмитрий Ющенко - как пример того, что даже после тяжёлого ранения (у него контузия, потерял ногу) жизнь не заканчивается. Сейчас он член Параолимпийской сборной по велоспорту. После соревнований по триатлону в Сочи, где в том числе за два часа он пробежал 21 километр, восстанавливается тоже в этом центре.

"Поверил в себя. Принял себя таким, какой я есть. И стал развиваться. Я, конечно, не советчик, но порекомендовал бы заниматься спортом, тем, что нравится, и тогда жизнь другими красками [заиграет]. Она как радуга. А опускать руки вообще ни в коем случае нельзя!" – говорит Дмитрий.

С сегодняшнего дня Московский Единый центр будет работать и как досуговый клуб для ветеранов. Сюда можно придти просто так - пообщаться с боевыми товарищами и принять участие в культурном или каком-нибудь спортивном мероприятии. Таким посетителям здесь очень рады.

Дмитрий Гусев. "ТВ Центр".

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Центр поддержки участников СВО
Центр поддержки участников СВО
Центр поддержки участников СВО
Центр поддержки участников СВО
Центр поддержки участников СВО
Центр поддержки участников СВО
Центр поддержки участников СВО
Центр поддержки участников СВО
Центр поддержки участников СВО
Центр поддержки участников СВО
Центр поддержки участников СВО
Центр поддержки участников СВО
Центр поддержки участников СВО
Центр поддержки участников СВО
Центр поддержки участников СВО
Центр поддержки участников СВО
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