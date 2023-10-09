По факту гибели двух детей в подмосковном поселке завели дело

Мать оставила двух маленьких девочек дома одних

Подмосковные следователи возбудили уголовное дело по факту гибели двоих детей при пожаре в поселке Малаховка в минувшие выходные.

Двух маленьких девочек мать оставила дома одних, а сама ушла по делам. По некоторым данным, 32-летняя женщина ходила в магазин, а еще целый час пробыла у соседки, которая обещала отдать ей детские вещи. С чего начался пожар - пока неясно. Кто-то говорит, что коротнула проводка, другие утверждают, что мать оставила готовиться еду на плите. Спасателей вызвали соседи, которые заметили дым.

"Вернувшись женщина обнаружила детей без признаков жизни. Следователями и криминалистами проведен осмотр места. Проводится допрос, назначены экспертизы. Устанавливаются все причины и обстоятельства произошедшего", - сообщили в СК.

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