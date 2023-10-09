В Химках "Мерседес" въехал в продуктовый магазин

Прохожие спасли водителя

Рано утром в Химках в одном из коттеджных поселков "Мерседес" протаранил продуктовый магазин, после чего автомобиль загорелся, сообщает "ТВ Центр".

Пламя начало быстро разгораться и, если бы не очевидцы, неизвестно, что стало бы с водителем. Прохожие успели вовремя оттащить его от иномарки. По их словам, 31-летний мужчина был сильно пьян. И до ДТП разъезжал по тротуарам.

Виновник практически не пострадал, его осмотрели врачи и отпустили домой. А вот владельцам магазина теперь предстоит подсчитать ущерб.

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