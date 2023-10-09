ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Химках "Мерседес" въехал в продуктовый магазин

15:16
  • понедельник
  • 09 октября 2023

Прохожие спасли водителя

Рано утром в Химках в одном из коттеджных поселков "Мерседес" протаранил продуктовый магазин, после чего автомобиль загорелся, сообщает "ТВ Центр".

Пламя начало быстро разгораться и, если бы не очевидцы, неизвестно, что стало бы с водителем. Прохожие успели вовремя оттащить его от иномарки. По их словам, 31-летний мужчина был сильно пьян. И до ДТП разъезжал по тротуарам.

Виновник практически не пострадал, его осмотрели врачи и отпустили домой. А вот владельцам магазина теперь предстоит подсчитать ущерб.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Автомобиль въехал в магазин
Автомобиль въехал в магазин
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.