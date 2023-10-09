На конференции в Москве обсудили заботу о здоровье сотрудников

Эксперты поделились своим опытом, проектами и рассказали о социальных программах

Сберечь здоровье сотрудников - на сегодняшний день эта одна из приоритетных задач в российских компаниях. Ведь найти подходящие кадры непросто. В медицинском центре "Медси", принадлежащем АФК "Система", обсудили лучшие практики заботы о работниках.

"Мы очень много уделяем внимания нашим сотрудникам и уделяем внимание корпоратам, которые у нас обслуживаются, у нас большой поток ДМС-клиентов, и мы делаем различные программы. Болезнь легче предупредить, чем лечить. Мы очень много занимаемся пропагандой здорового образа жизни, как предупредить заболевания, которые имеют наследственные факторы у определенных людей", - отметила Елена Брусилова, президент ГК "Медси".

В зале - представители крупнейших работодателей страны, сотрудники которых лечатся в клиниках "Медси". Кадровики и специалисты по охране труда поделились опытом так называемого well-being - благополучия персонала.

"Мы большое внимание уделяем превентивной медицине, это разнообразные чекапы, диспансеризация, симптом-чекеры, которые предотвращают заболевание", - рассказала Алла Канунникова, директор по коммерческой деятельности и маркетингу ГК "Медси".

Задача компании - не просто оказывать медицинские услуги, а сформировать культуру ответственного отношения к здоровью, используя самые передовые технологии.

"В группе компаний "Медси" представлены роботические машины. Такого пока нет ни у кого. Мы выполняем операции в сфере урологии, онкологии, абдоминальной хирургии, торакальной хирургии, гинекологии", - указал Игорь Семенякин, медицинский директор ГК "Медси".

В медицинской сети, насчитывающей более 140 клиник по стране, доступен полный спектр услуг – от высокоточной диагностики до проведения сложных операций.

Илья Данильцев, "ТВ Центр"

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