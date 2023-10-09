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Транспортная прокуратура проводит проверку из-за сбоя во "Внуково"

15:23
  • понедельник
  • 09 октября 2023

На стойках регистрации перестали работать все транспортные ленты

Транспортная прокуратура проводит проверку из-за массового сбоя в аэропорту "Внуково", передает "ТВ Центр".

Сегодня в 5 утра на стойках регистрации перестали работать все транспортные ленты. Пассажиры не могли сдать свои чемоданы. Чтобы как-то наладить процесс, людей после оформления направляли на стойку приема негабаритного багажа. В итоге там образовалась большая очередь, а зал был буквально завален сумками и чемоданами.

Сбой устранили спустя несколько часов, сейчас аэропорт работает в штатном режиме.

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