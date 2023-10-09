В МХТ имени Чехова пройдет "Маскарад с закрытыми глазами"

Притча о современном человеке

Шампанское рекой, танцы, светские разговоры - две обычные семьи собрались за одним столом. На вид праздник, по сути - взаимное мучение. После визита вежливости – сцена в супружеской спальне. Признание молодой жены в неслучившейся измене становится отправной точкой повествования.

Выходит, что счастливая жизнь - красивая ширма. За которую достаточно заглянуть, чтобы ужаснуться человеческой природе: тайные желания, ревность, животные инстинкты. С этой минуты главный герой в исполнении Игоря Верника потерял покой.

Артист признается: услышав о "Маскараде" Лермонтова, представил себя во фраке, но уже на первой репетиции понял, насколько история, написанная 200 лет назад, современна. Играют ее во времени нынешнем, иногда путешествуя в 19 век. Тогда сквозь прозу жизни прорываются стихи классика.

Наблюдать за актерами можно "в моменте" благодаря камерам, транслирующим изображение. Они дарят то, что не может дать театр, – крупный план. Для режиссера спектакля это еще и прием, позволяющий управлять вниманием зрителей.

"Возможность создавать кино и при этом оставлять живую энергию артистов, которая тоже переливается в зал, и ты видишь, что все это происходит на твоих глазах, рождается на твоих глазах", - отметил режиссер Петр Шерешевский.

Режиссер един в двух лица - под фамилией Саксеева выступил автором пьесы. Она собирательна. В названии зашит маркер - "Маскарад" Лермонтова, но драма не больше, чем культурологическое размышление. Еще в основе "Новелла о снах" Шницлера и фильм Стенли Кубрика. Все это материал для своего исследования.

Перекличка времен как театральный прием. Закрытая вечеринка с почти что оккультными ритуалами прообраз бала. Стрим из салона, где играют в покер, - отсылка к карточным вистам. Зум-конференции, диснеевские мультики, футбол и вперемешку лермонтовский текст. Шекспировские страсти, метания и противоречия. И главная интрига – повторится ли лермонтовский финал.

Артисты исследуют феномен человеческой природы, а зритель с удовольствием увлекается происходящим. С широко открытыми глазами.

Анастасия Мартынова, "ТВ Центр"

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