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В Общественной палате рассмотрели инициативы по демографической безопасности

14:58
  • понедельник
  • 09 октября 2023

На одной площадке собрались ученые, медики, депутаты и сенаторы

В Общественной палате сегодня обсудили разработку стратегии демографической безопасности. На одной площадке собрались ученые, медики, депутаты и сенаторы, а также представители православного духовенства.

Участники рассматривали ряд инициатив - все они разработаны для реализации указа президента, согласно которому традиционные ценности являются основой государственной политики и формируют мировоззрение россиян.

"У нас есть безопасность страны военная, у нас есть ядерная безопасность, информационная. И вот появилось такое новое слово - демографическая безопасность. Смысл, который стоит за этими словами, он понятен. И меры, которые должны быть приняты, они должны приниматься быстро. И они должны быть экстраординарными", - заявил Дмитрий Гусев, первый заместитель председателя комитета Государственной думы по контролю.

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