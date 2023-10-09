В Кремле ответили на предложение Кадырова перенести президентские выборы

Конкурентов у Путина нет, считает Песков

В Кремле в вопросе выборов президента исходят из требований Конституции.

Об этом в понедельник, 9 октября, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя инициативу главы Чечни. Ранее Рамзан Кадыров предложил отменить президентские выборы в России на фоне СВО, которые должны пройти в 2024 году, или провести их с одним кандидатом – действующим президентом.

"В ходе последнего послания Федеральному собранию <…> Президент акцентировал необходимость соблюдения всех требований демократии, конституции, соответственно, проведения этих выборов (президентских и парламентских – прим. ред.)" - подчеркнул Песков (цитата по ТАСС).

В Кремле отметили, что в настоящее время вряд ли даже теоретически кто-то может составить конкуренцию Путину на выборах.

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