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В Кремле оценили идею популяризации мест отдыха Путина

13:45
  • понедельник
  • 09 октября 2023

О туристических объектах России и так рассказывают много и часто, указал Песков

Многие россияне отдыхают в тех же местах, что и президент страны Владимир Путин. Об этом в понедельник, 9 октября, напомнил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя предложение популяризировать места отдыха президента.

Спикер Кремля напомнил, что "Путин отдыхает не в каких-то гостиницах, или каких-то таких больших туристических массовых объектах", а на природе, "причем это такая дикая природа: заповедники, леса, места действительно увлекательные".

Об этих местах уже "много всего рассказано, и наши граждане знают, какая там красота", подчеркнул Песков.

При этом представитель российского лидера подчеркнул, что "если вы имеете в виду повесить табличку, что в тени этого дуба отдыхал Путин, я к этому отношусь негативно", сообщает РИА Новости.

Ранее Владимир Путин по результатам заседания президиума Госсовета, которое состоялось 6 сентября, поручил рассмотреть вопрос создания программы гражданско-патриотического и общественно полезного молодежного туризма.

Сам президент отдыхает нечасто — "таких вот прямо каникул у него нет", отмечал Песков. Если главе государства удается выделить время для отдыха, он проводит его в России: в Республике Тыва, Красноярском крае, Республике Хакасия.

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