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Песков прокомментировал сообщения об использовании ХАМАС оружия с Украины

13:58
  • понедельник
  • 09 октября 2023

Израиль найдет источники поставок, заявил спикер Кремля

Израиль располагает необходимой разведывательной инфраструктурой, чтобы выяснить источники поступления в зону эскалации палестино-израильского конфликта оружия. Такое заявление сделал в понедельник, 9 октября, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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Представитель Кремля счел очевидным то, что "сотни тысяч тонн вооружений, которое коллективный Запад направляет на территорию Украины, не полностью оседают там, что часть из них "оружейными баронами" распродаются по всему миру, неся, кстати, в разные страны мира и в разные регионы мира смертельную опасность".

Попадает ли это оружие на Ближний Восток и применяется ли оно в палестино-израильском противостоянии, предстоит выяснять сторонам конфликта, цитирует Пескова "Интерфакс".

Ранее министр обороны Израиля Йоав Галант отдал приказ о полной блокаде сектора Газа, мотивируя это тем, что "мы воюем с животными, дикарями и действуем соответственно".

Тем временем в Иране заявили, что страна не имеет отношения к планированию или осуществлению нападения движения ХАМАС на Израиль, отметив, что Израиль "пытается оправдать свою неудачу и приписать ее разведывательной мощи Ирана и оперативному планированию".

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