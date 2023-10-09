Новак заявил о снижении цен на топливо в 81 регионе России

Принятые ранее меры позволили стабилизировать внутренний рынок сырья

Временный запрет на экспорт нефтепродуктов привел к снижению цен на топливо почти во всех российских регионах. Об этом в ходе выступления на заседании кабинета министров заявил вице-премьер России Александр Новак.

Вице-премьер напомнил, что 21 сентября правительство России ввело временный запрет на экспорт бензина и дизельного топлива для стабилизации цен на отечественном рынке нефтепродуктов. Принятая мера почти сразу же показала свою эффективность: удалось не только насытить внутренний рынок, но и оказать положительное влияние на цены.

"Снижение зафиксировано в 81 субъекте России", - заявил Новак, чьи слова приводит ТАСС.

Он также добавил, что стоимость бензина на Санкт-Петербургской международной бирже снизилась примерно на 20 процентов. По данным Минэнерго, цены на дизельное топливо опустились в среднем на 6,3 тыс. рублей за тонну – почти на 8 процентов.

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