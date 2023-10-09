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Кулеба предупредил об усложнении отношений Украины и США

14:18
  • понедельник
  • 09 октября 2023

Вашингтон является крупнейшим спонсором киевского режима

Приближающиеся президентские выборы в США грозят нарастанием сложных моментов в отношениях Киева и Вашингтона. Такое заявление сделал украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
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Дипломат заявил в интервью Forbes, что отсутствие в законе о временном финансировании работы правительства США пункта о помощи Украине — это, "скорее, инцидент, а не системный сбой".

При этом Кулеба признал, что случившееся — это "урок для всех", а также призвал "понимать, чем ближе к президентским выборам в США, тем больше будет сложных моментов".

Ранее глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что политический раскол в США указывает на неопределенность будущего финансирования Украины со стороны Белого дома. В краткосрочной перспективе Брюссель не сможет компенсировать отсутствие поддержки США, предупредил политик.

Белорусский президент Александр Лукашенко отмечал, что Вашингтон подталкивает украинского лидера к продолжению боевых действий, поскольку геополитический провал подобного масштаба в значительной степени ударил по имиджу и авторитету действующего президента США Джо Байдена.

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Дмитрий Кулеба
Дмитрий Кулеба
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