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Лидер ДДТ Юрий Шевчук перенес инфаркт

14:36
  • понедельник
  • 09 октября 2023

Это произошло в сентябре

Лидер группы ДДТ Юрий Шевчук перенес инфаркт миокарда, в настоящее время он проходит курс реабилитации.

В музыкальном коллективе уточнили, что инфаркт случился у фронтмена ДДТ в сентябре. До середины декабря Шевчуку предстоит пройти обязательный курс реабилитации для окончательного восстановления здоровья.

С учетом этого концерты ДДТ переносятся на более поздние даты, сообщает ТАСС.

В мае 2022 года появились сообщения о прекращении концертной деятельности группы ДДТ в России. Этому предшествовал инцидент на концерте в Уфе, после которого полицейские составили в отношении Шевчука административный протокол по статье о дискредитации российской армии.

Однако в ДДТ опровергли слухи о прекращении концертов в России, подчеркнув, что "группа может и хочет выступать".

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