В ЕК оценили влияние конфликта в Израиле на помощь Украине

Страны ЕС продолжат оказывать помощь ВСУ

Новый виток напряженности между Израилем и Палестиной не окажет никакого влияния на текущий уровень военной и финансовой поддержки Украины со стороны ЕС. Об этом в ходе брифинга заявил официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер.

"Я не думаю, что что-то может повлиять на помощь ЕС Украине", - заявил Мамер, чьи слова приводит РИА Новости.

Политик подчеркнул, что ведущие страны объединения продолжат поддерживать Украину до тех пор, пока Киеву не удастся восстановить территориальную целостность страны. По словам Мамера, в ближайшее время уровень поддержки украинской армии, вероятно, будет только расти.

Он также добавил, что возможные экономические издержки конфликтной ситуации на Ближнем Востоке будут обсуждаться уже в этот вторник в ходе заседания глав внешнеполитических ведомств ЕС.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что налогоплательщики западных стран испытывают эмоциональную усталость от финансирования Украины. По его мнению, такая ситуация происходит по одной простой причине: американцы и европейцы не знают, на что именно власти тратят их деньги.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"