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Министр культуры рассказала Путину о проектах в новых регионах

14:55
  • понедельник
  • 09 октября 2023

Большое внимание уделяют созданию культурных центров для школьников

Детям из Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей ежегодно будут устраивать экскурсии в другие регионы России. Об этом Владимиру Путину во время встречи доложила министр культуры Ольга Любимова.

Работа на новых территориях стала главное темой беседы. Так, сейчас большое внимание уделяют выставочным проектам и созданию культурных центров для школьников. Активно развивают театры - им передают костюмы, декорации, реквизит, сценическое оборудование.

В Херсонской области начал выступления духовой оркестр. Для детей в Луганске и Мариуполе провели уже 140 цирковых представлений. Еще одно важное направление - развитие киноиндустрии. 

"Очень важно, чтобы и молодые люди, и старшее поколение имели возможность приходить на те же фильмы, которые идут сейчас во всех остальных регионах. С этим мы справляемся. Вместе обсуждаем премьеры – что-то больше нравится, что-то меньше", - рассказала министр.

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