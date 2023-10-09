Россия призвала Израиль и Палестину прекратить боевые действия

Москва заинтересована в безопасности обеих стран

Глава МИД Сергей Лавров прокомментировал обострение палестино-израильского конфликта.

Россия и Лига арабских государств (ЛАГ) считают неприемлемым убийства мирных жителей и взятие заложников, подчеркнул министр.

"Мы осуждаем насилие в любых формах и проявлениях и призываем всех выступить за прекращение любых боевых действий", - сказал он на пресс-конференции по итогам переговоров с генеральным секретарём ЛАГ Ахмедом Абуль Гейтом.

Россия многократно подтверждала заинтересованность в безопасности и Палестины, и Израиля. Наша страна глубоко озабочена сотнями жертв с обеих сторон и готова эвакуировать из региона всех, кто пожелает уехать.

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