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Россия призвала Израиль и Палестину прекратить боевые действия

14:50
  • понедельник
  • 09 октября 2023

Москва заинтересована в безопасности обеих стран

Глава МИД Сергей Лавров прокомментировал обострение палестино-израильского конфликта.
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Россия и Лига арабских государств (ЛАГ) считают неприемлемым убийства мирных жителей и взятие заложников, подчеркнул министр.

"Мы осуждаем насилие в любых формах и проявлениях и призываем всех выступить за прекращение любых боевых действий", - сказал он на пресс-конференции по итогам переговоров с генеральным секретарём ЛАГ Ахмедом Абуль Гейтом.

Россия многократно подтверждала заинтересованность в безопасности и Палестины, и Израиля. Наша страна глубоко озабочена сотнями жертв с обеих сторон и готова эвакуировать из региона всех, кто пожелает уехать.

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