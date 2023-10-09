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Число жертв эскалации в Израиле превысило 800 человек

15:02
  • понедельник
  • 09 октября 2023

Премьер Израиля назвал конфликт с сектором Газа войной

Количество погибших в ходе эскалации палестино-израильского конфликта продолжает расти, жертв уже более 800 человек. Такие данные в понедельник, 9 октября, приводят израильские средства массовой информации.
Израиль начал масштабную операцию в секторе Газа

Как отмечает государственное радио Израиля Kan, количество раненых достигло уже 2400 человек.

Ранее министр обороны Израиля Йоав Галант отдал приказ о полной блокаде сектора Газа, мотивируя это тем, что "мы воюем с животными, дикарями и действуем соответственно". Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху подчеркивал, что речь идет не об антитеррористической операции, а о настоящей войне.

Всю прошедшую ночь в израильских городах не смолкали взрывы. Из сектора Газа были выпущены сотни ракет. Система ПВО "Железный купол" работала непрерывно, но не справлялась с атакой. Зафиксированы попадания в десятки домов.

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