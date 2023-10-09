МВФ опроверг обсуждение списание долга Украины

Подобный сценарий не рассматривается

Международный валютный фонд работает с Украиной по программе расширенного финансирования, которая не предусматривает использования механизмов для облечения обслуживания или погашения долга. Об этом в понедельник, 9 октября, рассказала заместитель директора европейского департамента МВФ Ума Рамакришнан.

Она подчеркнула, что фонд не имеет права отменять или списывать такие долги, но может предоставлять некоторые послабления при обслуживании займов странам, которые оказались в сложной ситуации.

Возможность подобной "передышки" зависит от наличия донорских грантов, направленных на возврат этих займов, цитирует Рамакришнан ТАСС.

Тем временем в украинском Министерстве финансов рассказали, что государственный долг Украины в августе вырос на 1,01 млрд долларов и достиг 133,93 млрд долларов.

Глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что политический раскол в США указывает на неопределенность будущего финансирования Украины со стороны Белого дома.

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