ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

МВФ опроверг обсуждение списание долга Украины

15:45
  • понедельник
  • 09 октября 2023

Подобный сценарий не рассматривается

Международный валютный фонд работает с Украиной по программе расширенного финансирования, которая не предусматривает использования механизмов для облечения обслуживания или погашения долга. Об этом в понедельник, 9 октября, рассказала заместитель директора европейского департамента МВФ Ума Рамакришнан.

Она подчеркнула, что фонд не имеет права отменять или списывать такие долги, но может предоставлять некоторые послабления при обслуживании займов странам, которые оказались в сложной ситуации.

Возможность подобной "передышки" зависит от наличия донорских грантов, направленных на возврат этих займов, цитирует Рамакришнан ТАСС.

Тем временем в украинском Министерстве финансов рассказали, что государственный долг Украины в августе вырос на 1,01 млрд долларов и достиг 133,93 млрд долларов.

Глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что политический раскол в США указывает на неопределенность будущего финансирования Украины со стороны Белого дома.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Украинцы
Украинцы
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.