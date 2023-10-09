Противник потерял до 170 боевиков

"Западная" группировка ВС России отразила пять атак украинских войск на Купянском направлении. При поддержке авиации и артиллерии были пресечены попытки продвижения 32-й, 115-й механизированных и 4-й танковой бригад противника в районах Синьковки и Орлянского в Харьковской области, а также возле Макеевки в ЛНРЮ, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По данным военного ведомства, потери противника на этом направлении составили до 170-ти украинских военнослужащих. Уничтожены также четыре пикапа и самоходная артиллерийская установка "Акация".

Тем временем подразделения группировки войск "Центр" при поддержке армейской авиации и артиллерии отразили две атаки штурмовых групп ВСУ на Краснолиманском направлении. А бойцы группировки "Восток" на Южно-Донецком направлении уничтожили и ранил более 200 военнослужащих ВСУ.

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