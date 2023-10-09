Задачи военной спецоперации будут достигнуты в любом случае

Стратегические цели военной спецоперации будут достигнуты быстрее при условии сокращения поставок западных вооружений ВСУ. Об этом в ходе брифинга по итогам переговоров с генеральным секретарем Лиги арабских государств заявил глава МИД России Сергей Лавров.

Обозначенные ранее президентом России Владимиром Путиным цели СВО будут достигнуты на порядок быстрее, если США и ЕС одумаются и перестанут передавать украинским националистам оружие и боеприпасы, подчеркнул высокопоставленный дипломат.

Он также добавил, что стратегические задачи военной спецоперации на территории Украины "будут решены в любом случае", передает РИА Новости.

Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что политический раскол в США указывает на неопределенность будущего финансирования Украины со стороны Белого дома. В краткосрочной перспективе Брюссель не сможет компенсировать отсутствие поддержки США, указал дипломат.

При этом президент Белоруссии Александр Лукашенко в одном из интервью отметил, что Вашингтон намеренно подталкивает украинского лидера Владимира Зеленского к продолжению боевых действий, поскольку провал летнего этапа контрнаступления ВСУ ударил не только по имиджу, но и по авторитету действующего президента США Джо Байдена.

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