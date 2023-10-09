На Западе признали, что Киев становится обузой и пустой тратой денег

Об этом пишет американское издание "1945"

Турции, Черногории, Сербии и Албании, многолетним официальным кандидатам на членство в ЕС, приказано подвинуться. Украина превыше всего, и пусть весь мир подождет. С самонадеянным заявлением на грани хамства выступила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина:

"На этом этапе могу утверждать, что каждое государство-член ЕС понимает: ни одно решение о начале переговоров о вступлении с другими странами-кандидатами не может быть принято без соответствующего решения по Украине".

Коррупционерам из шайки Зеленского очень хочется побыстрее официально присосаться к деньгам европейских налогоплательщиков. Поэтому они намерены форсировать переговоры о вступлении в ЕС до конца года. Заявления главы Евросовета Шарля Мишеля о том, что большая европейская семья сможет потесниться ради нового члена - Украины - не раньше 2030 года в Киеве упорно делают вид, что не слышат. А также в упор не видят закрытую перед ними дверь НАТО.

Но сколько б Зеленский ни пытался перетянуть на себя одеяло, сейчас его роль - исключительно второго плана: подтявкивать из-за угла. Большому заокеанскому брату на фоне событий вокруг Израиля сейчас явно не до него. Украину может ждать судьба Вьетнама, Афганистана и Ирака. На фоне отсутствия успехов на фронте и скандалов с хищениями финансовой и военной помощи Киев становится обузой и пустой тратой денег, пишет консервативное американское издание "1945". А экс-сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон прогнозирует крупное поражение ВСУ в районе Купянска:

"Россия заманила в котел огромное количество украинских солдат. Украинские бойцы в районе Купянска лишены возможности пополнять свои запасы. Когда этот котел закроется, эти солдаты будут либо уничтожены, либо им придется сдаться, и я думаю, что это будет одно из самых крупных поражений для Украины".

Вместе с украинскими националистами боевые потери растут и среди иностранных наемников. Официально Госдеп открещивается от вопросов о том, сколько граждан США воюют за режим Зеленского и какое количество возвращается на родину в цинковых гробах. Киев ранее хвастался, что за обещанное щедрое вознаграждение рискнуть жизнью решили до 20 тысяч американцев. На деле оказалось - не более полутора тысяч. По данным издания Washington Post, как минимум 16 из них домой больше никогда не вернутся. Имя одного такого солдата неудачи стало известно репортерам. Уроженец Техаса Далтон Медлин погиб 27 сентября. Наемник возглавлял группу, в задачи которой входила разведка хорошо укрепленных российских позиций.

Но оказалось, что голливудские боевики, в которых американский герой в одиночку и голыми руками спасает весь мир - это просто фантазии режиссеров. А в реальной жизни даже оружие, если его выдали непрофессионалу, разве что атрибут для фотосессии: попозировать в соцсетях и оставить самонадеянную подпись, мол, едем на Украину охотиться на русских. Раненых американцев, не привлекая особого внимания, теперь десятками принимает госпиталь Пентагона, расположенный в немецком городе Ландштуль. Хотя Байден прилюдно клялся, что не пошлет своих солдат на эту чужую войну. Но если это добровольцы, то что они делают в больнице минобороны США? Бравые некогда на просторах интернета вояки теперь жалуются журналистам на украинскую медицину как кисейные барышни:

"Украинская медицинская система перегружена и не справляется с потоком раненых. Лечение — минимальное. Условия — спартанские. Я проснулся во время операции, потому что мне дали мало анестезии".

В открытом доступе ежедневно появляются свидетельства того, каким образом режим Зеленского пополняет стремительно редеющие ряды ВСУ. На этих кадрах неизвестный наносит удар мужчине в присутствии работников территориального центра комплектования и полицейских. Согласие на мобилизацию буквально выбивают с помощью местных бандитов. Которые на Украине теперь и есть власть. На всех ее уровнях.

Лилия Акиньшина, "ТВ Центр"

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"