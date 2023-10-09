Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась

Западные союзники киевского режима "доигрались": передаваемое Западом Украине оружие активно применяется в Израиле. Такое заявление сделал в понедельник, 9 октября, заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев.

Как написал политик в своем Telegram-канале, это вооружение, "как и оружие, оставленное беглыми американцами в Афгане, будет бесконтрольно использоваться во всех горячих точках".

Медведев напомнил, что коррумпированные власти Украины торговали всем, что получили, поэтому "дальше будет только хуже".

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Израиль располагает необходимой разведывательной инфраструктурой, чтобы выяснить источники поступления в зону эскалации палестино-израильского конфликта оружия.

При этом официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер заверил, что новый виток напряженности между Израилем и Палестиной не окажет никакого влияния на текущий уровень военной и финансовой поддержки Украины со стороны ЕС.

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