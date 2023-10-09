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Овечкин стал самым высокооплачиваемым игроком НХЛ

15:34
  • понедельник
  • 09 октября 2023

Доходы хоккеистов подсчитал Forbes

Александра Овечкина назвали самым высокооплачиваемым игроком Национальной хоккейной лиги. Как выяснил Forbes, российский нападающий "Вашингтон Кэпиталс" в сезоне-2022/2023 получил в общей сложности 17,5 миллиона долларов - без учета налогов и агентских гонораров.

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Овечкин выступает в НХЛ с 2005 года, все сезоны провел за "Вашингтон". Российский форвард занимает второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ после канадца Уэйна Гретцки. На счету Александра Великого, как прозвали его болельщики, 822 заброшенные шайбы - он обошел по этому показателю знаменитого канадца Горди Хоу.

Как выяснили в Forbes, в сезоне 2022/2023 Овечкин получил 12,5 миллиона долларов в виде зарплаты и бонусов, еще около пяти миллионов долларов он заработал на рекламных контрактах, лицензировании и других бизнес-проектах. Россиянин разделил первое место в рейтинге самых высокооплачиваемых игроков лиги с нападающим "Колорадо Эвеланш" Нейтаном Маккинноном.

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