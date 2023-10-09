США могут отказаться от танков M1 Abrams из-за конфликта на Украине

У боевой машины выявили множество недостатков

ВС США могут отказаться от эксплуатации танков M1 Abrams из-за проблем, выявленных в ходе активного использования этой техники в зоне СВО, передает издание Asia Times.

Как уточнили авторы, армия США в ближайшее время планирует отказаться от танков M1 Abrams и перейти на более компактные беспилотные боевые машины. По данным аналитиков, в ходе конфликтной ситуации на Украине было выявлено множество проблем при эксплуатации этих машин в реальных боевых условиях.

Авторы публикации подчеркнули, что американский танк не только привередлив в обслуживании, но и обладает низкими показателями живучести экипажа.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что переданные ВСУ американские танки M1 Abrams будут немедленно уничтожены в зоне военной спецоперации. По его словам, на данный момент у Запада нет таких вооружений, которые могли бы "изменить расстановку сил на поле боя".

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