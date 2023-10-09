Кулеба пригрозил неприятным разговором сторонникам переговоров с Россией

Москва открыта к диалогу, но Киев его саботирует

"Неприятный разговор" ожидает тех, кто предложит ему обсудить тему территориальных уступок в рамках возможных переговоров с Россией. Такое заявление сделал в понедельник, 9 октября, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

В интервью Forbes политик заявил, комментируя тему возможных российско-украинских переговоров, что "на горизонте еще не появились раздражители, чтобы мой мозг переключился на эту тему".

По словам Кулебы, "пока украинский пограничник не вернется на последний пограничный пункт на востоке Украины или на острове Тузла, мой месседж к тем, кто решится предложить какие-либо территориальные уступки – даже не думайте об этом".

Источники утверждают, что до конца октября может состояться международная встреча в Турции, на которой будут обсуждать ситуацию на Украине. При этом Россию на данное мероприятие не зовут.

Спикер Кремля Дмитрий Песков напоминал, что российский лидер на протяжении многих лет предлагал США и ЕС обсудить расширение НАТО в рамках международного права, однако страны Запада продемонстрировали решительный отказ от любых переговоров с Москвой.

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