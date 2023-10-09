Страны НАТО и Украина организовали более 5 тысяч кибератак на Россию с 2022 года

Запад создал группировку "хакеров-добровольцев"

Запад организовал и протестировал группировку "хакеров-добровольцев" с привлечением ИТ-армии Украины. Она используется для компьютерных атак на российские информационные ресурсы, сообщил заместитель секретаря Совета безопасности России Олег Храмов.

По данным Храмова, с начала 2022 года зафиксировано более 5 тысяч хакерских атак на критическую инфраструктуру России. Полученные спецслужбами данные свидетельствуют об использовании США и странами НАТО украинской территории для проведения этих атак, сказал замсекретаря Совбеза в интервью "Российской газете".

Храмов подчеркнул, что под прикрытием тотальной русофобии нападения на объекты критической информационной инфраструктуры России не только не осуждаются, но даже поощряются. При этом в Москве убеждены, что вышедшие из-под контроля хорошо оснащенные и обученные украинские "ручные" хакеры несут угрозу уже своим хозяевам. В Совбезе прогнозируют рост компьютерной преступности по всему миру, ответственны за который западные кураторы Украины.

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