Собянин: Более 40 зданий инвесторы восстанавливают по программе "1 рубль за метр"

Главное условие получения льготной ставки – восстановление здания

В Москве более 40 объектов недвижимости, находящихся в плохом состоянии, инвесторы арендуют по льготной ставке 1 руб. за 1 кв. м в год. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Он напомнил, что программа запущена для объектов образования и культурного наследия, которые находятся в плачевном состоянии. Главное условие получения льготной ставки – восстановление здания.

"В итоге все остаются в выигрыше. Столица постоянно преображается, а инвесторы уже сэкономили больше 5,5 млрд рублей", – написал мэр в своем Telegram-канале.

По его словам, по этой программе в прошлом году были отреставрированы флигель городской усадьбы начала XIX века в Гороховском переулке и доходные дома Горбунова начала XX века на улице Девятая Рота.

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