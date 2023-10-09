Эксперт объяснил, почему разведка Израиля проспала нападение ХАМАС

Это вызывает массу вопросов

Западная пресса уже окрестила атаку на еврейское государство - "11-м сентября" для Израиля. Причем, схожесть, действительно, налицо. И американские спецслужбы в 1999-м, и еврейская разведка сейчас попросту проспали нападение, что, конечно, в обоих случаях вызывает массу вопросов.

"Как грозные службы безопасности Израиля были застигнуты врасплох и как могла террористическая группировка из одного из беднейших анклавов мира совершить такую разрушительную атаку?" – задаются вопросом СМИ.

Сотни камер на границе. Различные датчики движения. Искусственный интеллект, который управляет системой безопасности. Все это оказалось бесполезно. На современные средства получения разведданных, по всей видимости, опирался и "Массад". Однако и в "Хамас" об этом, безусловно, знали, готовя нападение на Израиль в условиях полного цифрового молчания.

"Они готовились, прекрасно понимая, как их намерения, как их подготовка может быть вскрыта современными технологиями путем анализа электронной почты, коммуникаций еще каких-то вещей. Анализ расположения сотовых телефонов. Потому что это возможно. Израиль, находясь рядом, может контролировать, скорее всего, очень большой объем информации. Цифровой информации. Ну а соответственно, если вся информация не существует в цифровом виде? То тот, кто контролирует "цифру", ничего не увидит", - отметил Дмитрий Корнев, военный обозреватель, основатель портала "Милитарираша.ру".

Все последние десятилетия технологическое и военное превосходство действительно обеспечивало Израилю преимущество и позволяло постепенно захватывать новые и новые территории у палестинского государства. После 1947 года, когда территория Палестины резолюцией ООН оказалась разделена на две части, этот процесс пошел крайне быстро, провоцируя войны и восстания. Так что нынешняя ситуация является лишь очередным витком конфликта, который считается самым длительным на Земле.

"Мы услышали заявления наших западных коллег, осуждают атаку против Израиля. Рассчитываем, что они тоже будут призывать к остановке боевых действий. Но их позиция вызывает серьезные вопросы. Они говорят, что Израиль должен победить, уничтожить террористов и точка. Так уже было много раз в истории этого самого длительного неурегулированного конфликта на Земле. Много раз срывы происходили. И никогда после того, как ситуация успокаивалась, не прилагались усилия, чтобы устранить главную причину того, что подрывает ситуацию на Ближнем Востоке", - отметил Сергей Лавров, министр иностранных дел РФ.

Запад действительно никогда не предпринимал особых усилий по урегулированию ситуации. А часто лишь подливал масла в огонь. Достаточно вспомнить решение Вашингтона, который официально признал столицей Израиля Иерусалим. Хотя палестинцы считают эту территорию своей. Вот и сейчас западные политики не призывают Израиль сесть за стол переговоров. Они поддерживают силовой сценарий, невзирая на то, что погибнут тысячи мирных жителей Палестины. А конфликт рискует перерасти в масштабную войну на Ближнем Востоке, к которой могут присоединиться и другие государства региона.

Особое внимание сейчас приковано к Ирану. Многие эксперты сходятся во мнении, что без участия данного государства "Хамас" не могли спланировать и провести это нападение. Вполне возможно, таким образом Тегеран решил поквитаться за убитых Израилем высокопоставленных иранских военных. А заодно проверить, как работают еврейские системы безопасности в случае нападения. Впрочем, доказательств этому пока нет. Об этом говорят и в Вашингтоне. Да и Израилю открывать второй фронт, причем с очень сильным противников, сейчас явно не с руки.

"В данный момент Израиль не заинтересован в появлении еще одного игрока на военной карте и еще одной линии фронта", - отметил Дмитрий Корнев.

Пока же свое внимание Тель-Авив сосредоточит на операции в Газе, которая вот-вот должна начаться. Впрочем, это вряд ли станет легкой прогулкой для израильских войск. У "Хамас", говорят эксперты, наверняка построена разветвленная линия укреплений. Да и с оружием проблем нет. Судя по тем кадрам, что распространяют боевики, в наличии у них не только старые советские автоматы и ракеты кустарного производства. Но и современные ударные беспилотники, ракеты, ПТРК и даже американские винтовки, на что уже обратил внимание сын бывшего президента США Дональда Трампа:

"Они больше похожи на американские М-4, чем на обычный АК-47, который мы привыкли видеть на Ближнем Востоке. Могут ли они быть из запасов 70 000 автоматических винтовок, которые мы оставили "Талибану" (запрещенная в России организация)?"

Вполне возможно, учитывая, что США, убегая из Афганистана, оставили там действительно внушительный арсенал, которым талибы могли поделиться с палестинцами. Впрочем, и без того оружия на Ближнем Востоке хватает.

"Если мы посмотрим, где и какие горячие точки последние десятилетия были на Ближнем Востоке, то из всех этих горячих точек идет утечка систем вооружения. Самых разных. Из Европы тоже возможна утечка вооружения. Мы знаем о том, что пропадали арсеналы или какие-то части оружия, которое поставлялось ВСУ. Вполне возможно, часть из них всплыла здесь, в том числе у "Хамаса", - рассказал Дмитрий Корнев.

В итоге за двое суток военизированные формирования, которые сложно назвать армией, вторглись на территорию государства, считавшегося одним из самых защищенных. Захватили склады с оружие, штабы, средства связи, высокопоставленных израильских офицеров и еще десятки заложников. Их наличие в некоторой степени, конечно, будет сдерживать еврейское государство, которое сейчас, безусловно, в ярости. Потому как удар был нанесен еще и по имиджу Израиля. От военных и разведки до ОПК. Уничтоженные танки "Меркава-4", считавшиеся неуязвимыми, и уверенные пробои разрекламированного ПВО "Железный купол" не оставляют в этом никаких сомнений.

Александр Панюшкин, "ТВ Центр"

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