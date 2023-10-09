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Разведка Египта предупреждала Израиль об угрозе со стороны ХАМАС

16:49
  • понедельник
  • 09 октября 2023

В Тель-Авиве эту информацию недооценили

Спецслужбы Египта неоднократно предупреждали власти Израиля о растущей угрозе со стороны сектора газа и группировки ХАМАС. Однако израильское правительство игнорировало эту информацию, приводит слова представителя египетской разведки издание Times of Israel.

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Источник в египетской разведке отметил, что власти Израиля сосредоточили свое внимание на палестинских территориях на западном берегу реки Иордан. При этом сектору Газа, несмотря на полученную от египетской разведки информацию, не уделяло необходимого внимания.

Ракетный обстрел Израиля со стороны сектора Газа начался утром 7 октября. Группы боевиков ХАМАСв это время проникли на территорию еврейского государства. Минобороны Израиля объявило о состоянии готовности к войне и о начале ответной операции "Железные мечи".

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