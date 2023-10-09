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Четверо граждан России пропали без вести после атаки ХАМАС

17:24
  • понедельник
  • 09 октября 2023

Данных о погибших россиянах не поступало

Информации о погибших в результате атаки ХАМАС на Израиль россиянах по состоянию на 16.00 9 октября не поступало. Есть данные о девяти гражданах России, с которыми не могут связаться родственники, сообщили в российском посольстве.

У посольства нет подтвержденных данных о пострадавших россиянах в Израиле
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В дипмиссии России отметили, что в числе тех, кто не выходит на связь – как постоянно проживающие Израиле, так и временно находящиеся в стране. Четверо россиян числятся в списках пропавших без вести, предоставленных посольству израильской стороной, приводит пояснение пресс-секретаря посольства Марии Рязановой агентство ТАСС.

Ранее посол России в Тель-Авиве Анатолий Викторов прокомментировал ситуацию в Израиле. Дипломат подчеркнул, что Россия готова предпринять радикальные меры для вывоза своих граждан, если обстановка в стране ухудшится.

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