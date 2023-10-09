Здание Зверевского центра горит в Москве

Из-под кровли валит дым

Здание Зверевского центра современного искусства горит в Москве. Из-под кровли дома на Новорязанской улице валит дым.

В экстренных службах сообщили, что возгорание началось под кровлей кирпичного здания. Очевидцы сообщают об идущем от постройки белом дыме. Пожарные работают на месте происшествия, из-за угрозы перехода огня на стоящие рядом строения они начали вскрывать кровлю.

Возгоранию присвоили первый ранг сложности. Сотрудники музея утверждают, что в здании нет посетителей. Информации пострадавших не поступало, передает ТАСС.

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