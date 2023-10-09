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Нетаньяху получил одобрение Байдена на наземную операцию в секторе Газа

18:16
  • понедельник
  • 09 октября 2023

Израилю придется ответить "на силу большей силой"

Джо Байден не стал отговаривать Биньямина Нетаньяху от проведения наземной операции в секторе Газа. Премьер Израиля позвонил президенту США, чтобы предупредить его о своем решении, передает интернет-портал Axios.

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Сообщается, что во время телефонного разговора Нетаньяху подчеркнул: на Ближнем Востоке нельзя проявлять слабость, Израилю придется ответить "на силу большей силой". Байден возражать не стал.

По мнению экспертов издания, Нетаньяху готовит почву среди союзников Тель-Авива, которые смогут гарантировать ему помощь в длительной военной кампании. Ранее израильский премьер заявил, что Израиль своим военным ответом движению ХАМАС изменит Ближний Восток.

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