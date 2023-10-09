Путин поручил повысить уровень роботизации в госкорпорациях

Поручение дано по итогам заседания Совета по стратегическому развитию

Кабмин установит обязательные требования по повышению уровня роботизации в госкорпорациях. Соответствующий пункт содержится в списке поручений президента России. Перечень составлен по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

Как сказано в документе, опубликованном на сайте Кремля, правительство должно установить обязательные требования по повышению уровня роботизации в госкорпорациях, а также компаниях с государственным участием и в их аффилированных организациях. Срок выполнения поручения – к 1 марта 2024 года.

Особое внимание кабмин должен обратить на такое повышение при реализации инвестиционных проектов по расширению и модернизации производственных мощностей. Также это касается проектов по созданию новых рабочих мест.

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