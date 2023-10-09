Правительство выделит на поддержку сферы ИИ более миллиарда рублей

Этот вопрос обсуждался во время совещания Мишустина с вице-премьерами

Два миллиарда рублей правительство дополнительно выделит на разработки в космической отрасли. Об этом сообщил сегодня глава кабмина Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.

Средства пойдут на создание спутников дистанционного зондирования, еще около двух миллиардов направят на развитие технологий накопления электроэнергии. Более миллиарда рублей получит сфера развития искусственного интеллекта.

Ещё одна важная тема - стабилизация ситуации на рынке топлива. Принятые две недели назад решения об ограничении экспорта нефтепродуктов дают результаты. Удалось насытить внутренний рынок. Премьер поручил Минэнерго и вице-премьеру Александру Новаку строго контролировать ситуацию с доступностью топлива внутри страны.

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