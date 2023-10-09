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Правительство выделит на поддержку сферы ИИ более миллиарда рублей

22:38
  • понедельник
  • 09 октября 2023

Этот вопрос обсуждался во время совещания Мишустина с вице-премьерами

Два миллиарда рублей правительство дополнительно выделит на разработки в космической отрасли. Об этом сообщил сегодня глава кабмина Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.
Мишустин: все производные от нефти должны работать на интересы России

Средства пойдут на создание спутников дистанционного зондирования, еще около двух миллиардов направят на развитие технологий накопления электроэнергии. Более миллиарда рублей получит сфера развития искусственного интеллекта.

Ещё одна важная тема - стабилизация ситуации на рынке топлива. Принятые две недели назад решения об ограничении экспорта нефтепродуктов дают результаты. Удалось насытить внутренний рынок. Премьер поручил Минэнерго и вице-премьеру Александру Новаку строго контролировать ситуацию с доступностью топлива внутри страны.

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