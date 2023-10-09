Конфликт на Ближнем Востоке: вся последняя информация

Израильская артиллерия и авиация наносят удары непрерывно

Последние данные о ситуации на Ближнем Востоке. Число погибших жителей Израиля превысило 900 человек - еще 2,5 тысячи ранены - об этом сообщают официальные власти. В свою очередь, палестинская сторона уже заявила, что в результате израильских ударов по сектору Газа жертвами стали около 500 палестинцев, ранены порядка трех тысяч. Ситуация обостряется - ЦАХАЛ сегодня объявил о полной блокаде анклава. В крупнейших израильских городах не замолкают сирены. Днём под ракетным обстрелом оказался главный аэропорт страны Бен Гурион. По данным нашего посольства, после атак ХАМАС один россиянин погиб, четверо числятся пропавшими без вести.

Израильские власти заявили, что все населённые пункты, находящиеся в непосредственной близости от сектора Газа, в том числе те, что ранее были атакованы силами палестинского движения ХАМАС, перешли под контроль армии обороны Израиля - ЦАХАЛ. По официальным данным, за последние пару дней её численность выросла примерно на 300 тысяч солдат - мобилизованных резервистов. Жители 15 из 24 городов на границе палестинского анклава эвакуированы, остальных вывезут в ближайшее время.

По военным объектам в секторе Газа израильская артиллерия и авиация наносят удары непрерывно. По предоставленным данным, только за минувшую ночь были поражены более 500 целей. Официальные лица заявляют, что удары наносят по военным объектам, а также домам, где проживают палестинские лидеры и высокопоставленные военные.

Премьер-министр Нетаньяху написал под видео, на котором запечатлено, как израильские ракеты сносят многоэтажные дома: мы начали, Израиль победит.

Журналисты, работающие в зоне конфликта, непосредственно в секторе Газа, рассказывают, что израильские ракеты поражают в том числе мечети, социальные объекты и даже школы, где прячутся люди с детьми, уже лишившиеся своих домов. К границе с палестинским анклавом стянуто большое число военных и техники. В боях участвует уже как минимум 31 израильский батальон.

Наземная операция может начаться в любой момент. А это означает ещё большое число жертв, в том числе среди мирного населения - с обеих сторон. Премьер-министр Израиля настроен решительно. Нетаньяху призвал жителей Газы покинуть регион, так как в ближайшее время он может превратиться в руины.

Ситуация на Ближнем Востоке на протяжении десятилетий была взрывоопасной. А теперь, по сути, превратилась в безвыходную. Ни одна из противоборствующих сторон даже и не думает о мирных переговорах.

Минздрав Палестины сообщает: число погибших при ударах по сектору Газа и в результате столкновений на западном берегу реки Иордан уже более 500. Около трёх тысяч человек ранены. Убитыми числятся порядка 400 палестинских бойцов. Сотни пленных.

Так выглядят сегодня улицы израильского города Ашкелон после массированных ракетных атак ХАМАС (см. видео). Система ПВО "Железный купол" работала непрерывно, но не справилась с атакой. Используемые палестинцами ракеты, в том числе собственного производства, просты в применении и относительно дёшевы. За время конфликта произведены уже тысячи пусков, точных попаданий, конечно, в разы меньше, но и они причинили большой ущерб. Это кадры из Ашдода, который также стал целью ХАМАС. Сообщается о 700 погибших мирных жителях Израиля.

Власти Израиля считают, что ХАМАС в первые часы своего нападения захватило немало заложников. Там такую информацию не опровергают и заявляют, что хотят обменять евреев на палестинцев, которые находятся в тюрьмах. Израильская пресса пишет, что на месте проведения музыкального рейв-фестиваля недалеко от города Офаким в кибуце Реим обнаружены 260 тел погибших гостей мероприятия. Танцевальная площадка находилась в пяти километрах от границы с сектором Газа и стала одной из первых целей вооруженных отрядов ХАМАС. Столкновения между израильскими силами правопорядка и палестинцами происходят в Иерусалиме и Хевроне. В том числе с применением огнестрельного оружия с обеих сторон.

Граждане России, находившиеся в момент начала вооруженного конфликта на территории Израиля, в том числе туристы, рассказали, что им удалось выехать из региона через сухопутную границу с Египтом. Проблем никаких не было. Представительство нашей страны при Палестине получило порядка 250 обращений за помощью в эвакуации из сектора Газа.

Отмечается, что это не только наши граждане, а также белорусы, казахи и украинцы. По официальным данным, в секторе Газа находятся более тысячи россиян. Москва прорабатывает возможность их эвакуации из ближневосточного региона, сообщили в нашем МИДе. Работает многоканальный круглосуточный телефон.

Дмитрий Гусев, Алексей Платонов, Оксана Коваленко, "ТВ Центр"

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