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Подтверждена гибель одного россиянина в Израиле после атаки ХАМАС

19:40
  • понедельник
  • 09 октября 2023

Несколько граждан России пропали без вести

Гражданин России погиб в результате атаки палестинского радикального движения ХАМАС на Израиль, которая началась 7 октября. Информацию подтвердили в посольстве России.

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Как сообщила пресс-секретарь дипмиссии Марина Рязанова, по состоянию на 18.00 9 октября числится погибшим один гражданин Российской Федерации. Данные переданы израильской стороной. Обстоятельства гибели россиянина сейчас выясняет консульский отдел, передает ТАСС.

Ранее в российском посольстве сообщили, что, по данным израильских властей, четверо граждан России числятся пропавшими без вести. Всего же родственники не могут связаться с девятью россиянами, находящимися в Израиле.

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