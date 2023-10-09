Подтверждена гибель одного россиянина в Израиле после атаки ХАМАС

Несколько граждан России пропали без вести

Гражданин России погиб в результате атаки палестинского радикального движения ХАМАС на Израиль, которая началась 7 октября. Информацию подтвердили в посольстве России.

Как сообщила пресс-секретарь дипмиссии Марина Рязанова, по состоянию на 18.00 9 октября числится погибшим один гражданин Российской Федерации. Данные переданы израильской стороной. Обстоятельства гибели россиянина сейчас выясняет консульский отдел, передает ТАСС.

Ранее в российском посольстве сообщили, что, по данным израильских властей, четверо граждан России числятся пропавшими без вести. Всего же родственники не могут связаться с девятью россиянами, находящимися в Израиле.

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